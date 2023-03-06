Brentford - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Brentford - Fulham maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Brentford ile Fulham karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Brentford - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BRENTFORD - FULHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brentford - Fulham maçı 6 Mart Pazartesi günü saat 23:00'te oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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MUHTEMEL 11'LER

Brentford: Raya; Hickey, Pinnock, Mee, Henry; Janelt, Norgaard, Jensen; Mbeumo, Toney, Wissa

Fulham: Leno; Tete, Diop, Ream, Robinson; Reed, Lukic; Decordova-Reid, Pereira, Willian; Mitrovic