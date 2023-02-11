Arsenal - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Arsenal - Brentford maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Arsenal ile Brentford karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Arsenal - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ARSENAL - BRENTFORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Arsenal - Brentford maçı 11 Şubat Cumartesi günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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ARSENAL - BRENTFORD MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Arsenal

Ramsdale; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Xhaka, Partey; Saka, Odegaard, Martinelli; Jesus

Brentford

Raya; Hickey, Pinnock, Mee, Henry; Dasilva, Norgaard, Jensen; Mbeumo, Toney, Wissa