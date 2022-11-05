Manchester City - Fulham: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de Manchester City ile Fulham kozlarını paylaştı. Mücadele 2-1'lik skorla City'nin galibiyetiyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibin gollerini 17. dakikada Julian Alvarez ve 90+5. dakikada Erling Haaland(p) kaydetti.

Konuk ekibin golü ise 28.dakikada Andreas Pereira'dan(p) geldi.

Manchester City'de Joao Cancelo 26. dakikada rakibine yaptığı müdahaleyle penaltıya neden oldu ve kırmızı kart görerek takımını sahada 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Manchester City puanını 32'ye çıkarırken, Fulham ise haftayı 19 puanda kapattı.

Manchester ekibi gelecek hafta Brentford'u ağırlayacak. Fulham ise evinde Manchester United ile karşılaşacak.