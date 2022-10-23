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Tottenham 1 - 2 Newcastle United (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 13. hafta mücadelesinde Tottenham evinde Newcastle United'a 2-1 mağlup oldu.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2022 Pazar 21:16
Tottenham 1 - 2 Newcastle United (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Newcastle United, deplasmanda Tottenham'ı 2-1 mağlup etti.

Başkent Londra'daki Tottenham Hotspur Stadı'nda oynanan maça iyi başlayan konuk ekip, 31. dakikada Callum Wilson, 40. dakikada ise Miguel Almiron'un ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.

İkinci devrede ataklarını sıklaştıran Tottenham, 54. dakikada Harry Kane'in golüyle skoru 2-1'e getirdi. Mücadelede başka gol olmadı ve Newcastle United, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Puanını 21'e çıkaran Newcastle United, dördüncülüğe yükselirken, 23 puanlı Tottenham üçüncü sırada kalarak zirve yarışında yara aldı.

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