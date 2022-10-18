Crystal Palace 2-1 Wolverhampton (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de Crystal Palace, sahasında Wolverhampton ile karşı karşıya geldi. Selhurst Park'ta oynanan mücadeleyi Crystal Palace, 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 kazandı.

Wolves, karşılaşmanın 31. dakikasında Adama Traore ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Crystal Palace 47. dakikada Eberechi Eze ile durumu eşitledi. Palace'ta Wilfried Zaha, 70. dakikada sahne aldı ve takımının maçtan 2-1 galip ayrılmasını sağladı.

Bu sonucun ardından Crystal Palace, 13 puana yükseldi. Wolves, 9 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Crystal Palace, Everton deplasmanına gidecek. Wolves, sahasında Leicester City'yi ağırlayacak.