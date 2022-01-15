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Aston Villa - Manchester United 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında Aston Villa sahasında Manchester United'ı ağırladı. Zorlu mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Aston Villa'nın gollerini Jacop Ramsey ve Philippe Coutinho attı. Manchester United'ın gollerini Bruno Fernandes kaydetti. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2022 Cumartesi 22:45
Aston Villa - Manchester United 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig 22. hafta mücadelesinde Manchester United, deplasmanda Aston Villa ile karşı karşıya geldi. Villa Park'ta oynanan mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Manchester United'ın gollerini 6 ve 67. dakikalarda Bruno Fernandes kaydederken, Aston Villa'nın gollerini 77. dakikada Jacop Ramsey ve 81. dakikada Philippe Coutinho attı.

Bu sonuçla Manchester United puanını 32 yaptı. Aston Villa ise puanını 23'e çıkardı. Manchester United, ligin 23. haftasında Brentford deplasmanına gidecek. Aston Villa ise Everton'a konuk olacak.

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