Newcastle United - Manchester City maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig heyecanı 17. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.

Günün önemli maçında Newcastle United sahasında Manchester City ile karşı karşıya gelecek.

St. James' Park'ta oynanan karşılaşmayı Martin Atkinson yönetiyor.

NEWCASTLE UNİTED - MANCHESTER CİTY MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Newcastle United - Manchester City maçı saat 17.00'den itibaren S Sport'tan canlı yayınlanacak.

İŞTE İKİ TAKIM İSTATİSTİKLERİ

Manchester City ile oynadığı son 27 Premier Lig maçında bir kez kazanan Newcastle, tek galibiyetini Ocak 2019?da aldı (2-1).

Newcastle?a konuk olduğu son 13 Premier Lig maçında sadece bir kez kaybeden City, son üç ziyaretinde (7 gol) önceki 11 randevudan daha fazla gol yedi (6 gol).

Newcastle?ı ziyaret ettiği son 25 lig maçında da gol atan City, Premier Lig tarihinde aynı rakibe karşı yaşanan en uzun ikinci seriye sahip (Arsenal; 26 maç vs West Brom).

En üst ligin şampiyonu ile oynadığı son beş iç saha maçını kaybetmeyen Newcastle (2G 3B), en son Ekim 1987-Ekim 1996 tarihleri arasında daha uzun bir yenilmezlik serisi yaşadı (6 maç).

2018?de City?ye katıldığından bu yana oynadığı 164 resmi maçta 49 gol atan Riyad Mahrez, bu dönemde Manchester temsilcisinin en skorer dördüncü oyuncusu (Sterling; 76, Jesus; 63 & Agüero; 61).

