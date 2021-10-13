Newcastle'ın yeni sahibi Muhammed bin Selman'dan Cristiano Ronaldo'ya kötü haber! O ismi transfer edecek

Arap sermayesi tarafından satın alınan Newcastle United transfer operasyonlarına başlıyor. Kadrosunda Jamaal Lascelles, Joe Willock, Allan Saint-Maximin gibi önemli oyuncular olan Newcastle United, Juventus ve Barcelona'nın yıldızlarına yöneliyor. Avrupa basını dikkat çeken isimleri Newcastle United'a yazdı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

LİGİN DİBİNE DEMİR ATTILAR! DEVRE ARASINDA...

İngiltere Premier Ligi'nde 7 maçta galibiyet çıkaramayan Newcastle United, 3 kez berabere kalırken dört kez de mağlup oldu. 3 puanla 19. sırada yer alan Newcastle, devre arası transfer dönemini bekliyor.

LIVERPOOL EFSANESİNİ GÖREVE GETİRECEKLER!

Newcastle United teknik direktörü Steve Bruce ile yollar kısa süre içinde ayrılacak. Liverpool'un efsane isimlerinden Steven Gerrard'ın Newcastle United'ın yeni teknik direktörü olması bekleniyor.

MANCHESTER CITY'YI HATIRLATIYOR!

İngiliz basınında çıkan haberlere göre Newcastle United, Avrupa transfer piyasasına hızlı bir giriş yapacak. Seneler önce dünyanın en iyi oyuncularından biriyken Manchester City'den teklif alan Kaka, Real Madrid'i tercih etmişti.

Manchester City'yi satın alan Arap sermayesinin ilk hamlelerinden biri de Robinho transferiydi. Robinho uzun seneler Manchester City forması giydi.

Daha sonra bu yıldız isimleri Edin Dzeko, Sergio Aguero, Mario Balotelli, Frank Lampard, Kompany, Bernardo Silva, Riyad Mahrez, Rodri, İlkay Gündoğan gibi isimler izledi.

350 MİLYON € HARCADILAR!

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın liderliğindeki şirket, Newcastle United'ı satın aldı. 350 milyon € harcanan bu girişimden kuşkusuz Avrupa futbolu da etkilenecek.

MERİH DEMİRAL ONUN İÇİN AYRILMIŞTI TRANSFER TEKLİFİ...

Newcastle United'ın transfer hedefindeki ilk isim Juventus forması giyen Hollandalı stoper Matthijs de Ligt! Matthijs de Ligt, Merih Demiral ile aynı dönemde transfer edilmiş bir süre formayı Merih'e kaptırmış fakat milli oyuncumuzun sakatlanmasından sonra takımın değişilmez isimlerinden biri olmayı başarmıştı.

Matthijs de Ligt'ın formundan sonra Merih Demiral da Atalanta'ya kiralık olarak transfer olmuştu. Football İtalia'nın haberine göre Newcastle United'ın ilk hedefi Matthijs de Ligt!

RONALDO ESKİ TAKIM ARKADAŞINI İSTEDİ NEWCASTLE UNİTED DEVREYE GİRDİ!

Juventus'tan Manchester United'a transfer olarak United'ı yeniden şampiyonluğun favorisi yapan Cristiano Ronaldo, eski takım arkadaşı Federico Chiesa'nın transfer edilmesini istemişti.

Chiesa da Premier Lig'e gelmeye sıcak bakıyordu. Manchester United, Manchester City ve Real Madrid gibi takımların hedefindeki İtalyan yıldız Chiesa, Newcastle United'ın radarına girdi.

EURO 2020'NİN YILDIZI CHIESA'YI İSTİYORLAR!

Arap sermayesinin kontrolüne geçen Newcastle United, EURO 2020'de İtalya formasıyla muhteşem bir performans gösteren Federico Chiesa'yı transfer etmek istiyor.

BARCELONA'DAN İKİ İSME KANCA ATTILAR!

Katalan ekibinde forma giyen 26 yaşındaki Fransız stoper Clément Lenglet de Newcastle United'ın transfer hedefinde yer alıyor. Clément Lenglet, 2018 yılında Sevilla'dan Barcelona'ya 36 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Lenglet ile Barcelona arasındaki sözleşme 2026 yılında sona eriyor.

Newcastle United'ın bu transfer için Barcelona'ya 30 milyon € ödemesi bekleniyor.

SON BOMBA COUTINHO!

Newcastle United, ofansif anlamda da takımın üretkenliğini Coutinho'ya emanet etmek istiyor. Barcelona'da kalan Coutinho'nun devre arasında İspanya'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Daha önce Bayern Münih'e kiralanan Coutinho, Barcelona formasıyla kendisinden beklentileri bir türlü sahaya yansıtamadı. Coutinho, daha önce Premier Lig'de Liverpool forması giymişti.