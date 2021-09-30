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Son dakika spor haberi: Van de Beek'ten flaş hareket! Oyuna giremeyince...

Son dakika spor haberi: İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'da forma giyen Donny van de Beek, flaş bir harekete imza attı. Beek'in yedek kaldığı için çiğnediği sakızı çıkararak takımın teknik direktörü Ole-Gunnar Solskjaer ve kenarda oyuna girmeyi bekleyenlerin olduğu tarafa attığı görüldü. İşte o anlar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2021 Perşembe 15:46
Son dakika spor haberi: Van de Beek'ten flaş hareket! Oyuna giremeyince...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Donny van de Beek, takımının Şampiyonlar Ligi 2. hafta karşılaşmasında Villarreal ile oynadığı maçta oyuna girememesini protesto etti.

Oyuncu karşılaşmanın ikinci yarısında ısınmaya çıkarken, bundan sonra yedek kulübesine döndüğünde oyuna giren orta saha oyuncusunun kendisi değil, Fred olduğunu görünce hayli sinirlendi. Takım arkadaşları Dean Henderson ve Eric Bailly'nin de teselli etmeye çalıştığının görüldüğü oyuncunun, çiğnediği sakızı çıkararak takımın teknik direktörü Ole-Gunnar Solskjaer ve kenarda oyuna girmeyi bekleyenlerin olduğu tarafa attığı görüldü.

2020 yazında Ajax'tan yaklaşık 40 milyon euro bedelle Kırmız Şeytanlar'a transfer olan 24 yaşındaki oyuncu, bu sezon Premier League'de sadece 6 dakika süre alabildi.

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