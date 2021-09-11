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Chelsea 3-0 Aston Villa | Maç sonucu (ÖZET)

İngiltere Premier Lig 4. hafta maçında Chelsea ile Aston Villa karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 'Maviler' Mateo Kovacic ve Romelu Lukaku'nun golleriyle 3-0 kazandı ve lider Manchester United'ı takibini sürdürdü.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2021 Cumartesi 21:44
Chelsea 3-0 Aston Villa | Maç sonucu (ÖZET)

Premier Lig'de oynanan 4. hafta karşılaşmasında Chelsea sahasında Aston Villa'yı ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 15. ve 90+3. dakikalarda Romelu Lukaku, 49'da ise Mateo Kovacic kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Chelsea 4 hafta sonunda 10 puana yükseldi ve lider Manchester United'ın averaj farkıyla arkasında yer aldı. Aston Villa ise 2 hafta aranın ardından sahadan mağlup ayrıldı ve 4 puanda kaldı.

LUKAKU'DAN 2 GOL!

Chelsea'nin Inter'den kadrosuna kattığı eski oyuncusu Romelu Lukaku, 2 gol birden kaydederek takımı adına galibiyetin baş mimarlarından oldu.

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