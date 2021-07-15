Chiesa'ya servet

İtalyaformasıyla EURO 2020'ye damga vuran isimlerden olan Federico Chiesa, transferin gözdelerinden biri oldu. 23 yaşındaki kanat oyuncusu için Juventus'un kapısını çalan takımlara son olarak Chelsea eklendi. İngiliz devinin yıldız futbolcunun transferinde 100 milyon euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi. AlmanBild Gazetesi'nde yer alan haberde; Juve'nin Chelsea'nin teklifine olumsuz yanıt verdiği ve görüşmelerin askıya alındığı yer aldı. Juventus formasıyla geçtiğimiz sezon 43 maça çıkan Chiesa, bu karşılaşmalarda 14 gol ve 9 asistlik performans sergiledi. İtalyan yıldız, Avrupa Şampiyonası'nda da forma giydiği 7 maçta 2 kez rakip fileleri havalandırdı.