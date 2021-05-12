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Mohamed Salah'tan çağrısı! "Yetti artık"

'un Mısırlı futbolcusu Mohamed Salah, İsrail'in, işgali altındaki 'te bulunan 'ya ve Filistinlilere saldırılarına tepki göstererek, Başbakanı dahil tüm dünya liderlerine çağrıda bulundu.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 09:27 Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 09:40
Mohamed Salah'tan Filistin çağrısı! "Yetti artık"

takımlarından 'un Mısırlı futbolcusu Mohamed Salah, 'dan yaptığı paylaşımda, Başbakan Johnson'ı da etiketleyerek, "Son 4 yıldır evim olan ülkenin Başbakanı (Johnson) dahil olmak üzere tüm dünya liderlerini masum insanlara yönelik şiddet ve öldürülmesinin derhal durdurulması için ellerinden gelen her şeyi yapmaya çağırıyorum. Yetti artık." ifadelerini kullandı.

Salah, bu paylaşımından kısa bir süre önce de Twitter hesabının profil fotoğrafına, külliyesindeki Kubbetu's Sahra önünde çekilmiş fotoğrafını koydu. Salah'ın paylaşımları kısa süre içerisinde takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.

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