Haberler Fransa Ligue 1 Yusuf Yazıcı'dan Filistin'e destek! İsrail'e "Durdurun" mesajı

'dan 'e destek! 'e "Durdurun" mesajı

A Milli Futbol Takımı'mızın ve ekibi 'in formasını giyen 'dan, 'e destek geldi. 'in Filistinlilere yaptığı polis saldırısı sonrası Yusuf Yazıcı, "Acımasız saldırıları durdurun." dedi.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2021 Salı 18:30
Yusuf Yazıcı'dan Filistin'e destek! İsrail'e "Durdurun" mesajı

() takımlarından 'de forma giyen milli futbolcu , polisinin işgal altındaki 'te yer alan 'daki Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Yusuf Yazıcı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail polisin saldırılarına maruz kalan Filistinlilere destek verdi.

"Acımasız saldırıları durdurun. Filistin'in yanında yer almak insanlığın yanında yer almaktır." ifadesini kullanan milli futbolu, bunun bir din değil insanlık konusu olduğunu belirtti.

Yusuf Yazıcı, paylaşımında "#" (Filistinlilerin Yaşamı Önemlidir) etiketine yer verdi.

SON DAKİKA