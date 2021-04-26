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Son dakika spor haberi: 'nin sözleşmesini uzattı

Son dakika spor haberi: takımlarından , defans oyuncusu 'nin sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattığını açıkladı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2021 Pazartesi 19:43
Son dakika spor haberi: Manchester United Eric Bailly'nin sözleşmesini uzattı

ekiplerinden , defans oyuncusu 'nin sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, sezon sonunda sözleşme süresi dolacak Fildişi Sahilli oyuncu ile yeniden anlaşmaya varıldığı ve kontrat süresinin, bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2024'ün haziran ayına kadar uzatıldığı belirtildi.

Manchester United'ın 2016 yılında temsilcisi 'e 38 milyon avro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı 27 yaşındaki stoper, bu sezon tüm kulvarlarda 15 karşılaşmada forma giydi.

temsilcisinde son yıllarda yaşadığı ciddi sakatlık sorunlarıyla da gündeme gelen Eric Bailly, 'nda ise 36 maçta görev aldı.

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