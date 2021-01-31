Haberler İngiltere Premier Lig Leicester City - Leeds United: 1-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

- : 1-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 21. haftasında sahasında ile karşı karşıya geldi. 'da oynanan zorlu mücadele konuk takımın 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Kritik karşılaşmada Milli futbolcumuz 46. dakikada, ise 80. dakikada oyuna dahil oldu.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2021 Pazar 19:13
Leicester City - Leeds United: 1-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'de heyecan 21. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.

Saat 17.00'de başlayan karşılaşmada ile karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 3-1'lik skorla konuk ekip Leeds United oldu.

Leicester City'nin golünü 13. dakikada kaydetti. Leeds United'ın golleri 15. dakikada , 70. dakikada ve 84. dakikada 'dan geldi.

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Ev sahibi Leicester City'de milli futbolcu ve , maça yedek kulübesinde başladı. Çağlar Söyüncü ikinci yarının başında oyuna girdi. Cengiz Ünder 80. dakikada oyuna dahil oldu.

Ligde üst üste ikinci galibiyetini alan Leeds United puanını 29'a yükseltti. Yedi maç sonra kaybeden Leicester City 39 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'de Leicester City, 'a konuk olacak. Leeds United, 'ı ağırlayacak.

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