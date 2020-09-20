Haberler İngiltere Premier Lig Chelsea - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'in 2. haftasında sahasında 'u konuk ediyor. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Chelsea - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2020 Pazar 10:25 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2020 Pazar 10:25
Chelsea - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'de heyecan devam ediyor. sahasında 'u konuk ediyor. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. İki takımında hedefi 3 puanı alarak haftayı galibiyetle tamamlamak. Peki, Chelsea - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

CHELSEA - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Chelsea - Liverpool maçı 20 Eylül Pazar günü saat 18:30'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

CHELSEA - LIVERPOOL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Chelsea: Kepa, James, Rudiger, Zouma, Azpilicueta, Kante, Kovacic, Hudson-Odoi, Havertz, Mount, Werner

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Henderson, Fabinho, Keita, Salah, Firmino, Mane

Chelsea'de yeni transferler Ben Chilwell, Hakim Ziyech ve bu maçta görev almayacaklar. Liverpool'da ise yeni ile sakatlığı devam eden Alex Oxlade-Chamberlain yok.

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