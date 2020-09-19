Haberler İngiltere Premier Lig Arsenal - West Ham United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'de 2. hafta heyecanı devam ediyor. sahasında 'ı ağırlıyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Arsenal - West Ham United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2020 Cumartesi 10:32
Arsenal - West Ham United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'de 2. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geliyor. Mücadele hakkında tüm detaylar futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Arsenal - West Ham United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

ARSENAL - WEST HAM UNITED MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Arsenal - West Ham United maçı 19 Eylül Cumartesi günü saat 22:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

ARSENAL - WEST HAM UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Arsenal: Leno, Tierney, Magalhães, Holding, Maitland-Niles, Ceballos, Elneny, Bellerín, Aubameyang, Lacazette, Willian

West Ham United: Fabianski, Cresswell, Ogbonna, Diop, Fredericks, Rice, Soucek, Anderson, Noble, Bowen, Haller

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