Chelsea'de Pedro ile yollar ayrıldı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de yaprak dökümü sürüyor. Brezilyalı yıldız futbolcu Willan ile yolarını ayıran Chelsea, bir başka yıldızı Pedro ile de yollarını ayırdı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla oyuncuya teşekkür eden Chelsea'nin iki yıldız futbolcunun yerini nasıl dolduracağı merak konusu oldu.

Thanks for everything, @_Pedro17_! ??