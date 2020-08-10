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10 Ağustos 2020, Pazartesi
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'de Pedro ile yollar ayrıldı!

Chelsea'de Pedro ile yollar ayrıldı!

takımlardan 'de flaş bir ayrılık yaşandı... Willian ile yollarını ayıran Chelsea, son olarak yıldız futbolcusu Pedro ile de yollarını ayırdığını açıkladı.

İngiltere ekiplerinden 'de yaprak dökümü sürüyor. Brezilyalı yıldız futbolcu Willan ile yolarını ayıran Chelsea, bir başka yıldızı Pedro ile de yollarını ayırdı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla oyuncuya teşekkür eden Chelsea'nin iki yıldız futbolcunun yerini nasıl dolduracağı merak konusu oldu.

  1. 10.08.2020
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