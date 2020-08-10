Chelsea'de Pedro ile yollar ayrıldı!
Premier Lig takımlardan Chelsea'de flaş bir ayrılık yaşandı... Willian ile yollarını ayıran Chelsea, son olarak yıldız futbolcusu Pedro ile de yollarını ayırdığını açıkladı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de yaprak dökümü sürüyor. Brezilyalı yıldız futbolcu Willan ile yolarını ayıran Chelsea, bir başka yıldızı Pedro ile de yollarını ayırdı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla oyuncuya teşekkür eden Chelsea'nin iki yıldız futbolcunun yerini nasıl dolduracağı merak konusu oldu.
Thanks for everything, @_Pedro17_! ??— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 10, 2020
- 10.08.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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