Wayne Rooney'den Sir Alex Ferguson'a şok sözler! "Onun yüzünden kaybettik" - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
02 Ağustos 2020, Pazar
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'den 'a şok sözler! "Onun yüzünden kaybettik"

Wayne Rooney'den Sir Alex Ferguson'a şok sözler! "Onun yüzünden kaybettik"

İngiltere ekibi 'nin yıldız futbolcusu , forması giydiği dönemde 'ya kaybedilen iki finali için 'ı suçladı.

takımlarından 'de top koşturan İngiliz milli futbolcu , 'a konuştu.

'da forma giydiği dönemde 2009 ve 2011 yıllarında 'ya kaybedilen finallerine değinen Rooney, Alex Ferguson'a şok sözler sarf etti.

Ferguson'ın Barça'ya karşı kötü bir tatikle takımı oyuna sürdüğünü dile getiren İngiliz futbolcu, "Guardiola'nın Barcelona'sına karşı iki Şampiyonlar Ligi finali kaybettik. , her iki maçta da önde yoğun pres yapmamızı istedi. Resmen intihar gibi taktik hazırladı. 2011 Şampiyonlar Ligi finali öncesindeki taktik toplantısında, "Biz Manchester United'ız. Hücum oynayacağız. Bu kulübün kültürü budur." demişti. Ben de içimden, "Emin misin?" demiştim" ifadelerini kullandı.

İki finalin de yanlış taktik sebebiyle kaybedildiğini vurgulayan 34 yaşındaki oyuncu, "Tüm oyuncular geride beklememiz gerektiğini ve kontrataklarla fırsat kovalamamız gerektiğini biliyordu. Tamamen yanlış bir yaklaşımdı. 2008'de Barça'ya karşı yarı finalde geride bekleyerek başarıya ulaşmıştık. Ancak, iki yarı final maçında da bizi abandone etmişlerdi. Doğru, kulübün kültüründe hücum etmek var ama o maçta ileride pres yaparak kaybettik" dedi.

"TOP ÇEVİRİP DURMAYIN, KAZANDINIZ"

Son olarak maç içerisinde Barcelonalı futbolcu Xavi ile arasında geçen diyaloğu aktaran Wayne Rooney, "Henüz 10 dakika geçmişti. Xavi'ye giderek, 'Yeter artık. Topu çevirip durmayın. Kazandınız.' dedim. Bizi tamamen oyunun dışına itmişlerdi" şeklinde konuştu.

  1. 02.08.2020
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