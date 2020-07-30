Araplar Newcastle United'ı satın almaktan vazgeçti!

Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu liderliğindeki bir konsorsiyumun İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ı satın alma teklifinden geri çekildiği bildirildi.

BBC'nin haberinde, servet fonu PIF, PCP Capital Partners ve Reuben Brothers şirketlerini de kapsayan Suudi Arabistan destekli bir konsorsiyumun, Newcastle United'ı satın alma girişimini sonlandırdığı aktarıldı.

Konsorsiyum, nisan ayında kulübü Mike Ashley'den satın almak için 300 milyon sterlin değerindeki bir anlaşmayı kabul etmişti.

SATIN ALMA TEKLİFİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ!

Suudi Arabistan'ın Newcastle United'ı satın alma teklifi, insan hakları grupları ve Katar merkezli spor yayıncısı beIN Sports'un tepkisini çekmişti.

Uluslararası Af Örgütünün İngiltere Direktörü Kate Allen, Premier Lig Başkanı Richard Masters'a mektup yazarak, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu liderliğindeki bir konsorsiyumun Newcastle United'ı satın almasının engellenmesini istemişti.

Allen, Suudi fonunun neden bir İngiliz kulübünü satın almak istediğinin ciddi bir şekilde araştırılması gerektiğini ifade etmişti.