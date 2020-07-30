Araplar Newcastle United'ı satın almaktan vazgeçti!
Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu liderliğindeki bir konsorsiyumun İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ı satın alma teklifinden geri çekildiği bildirildi.
Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu liderliğindeki bir konsorsiyumun İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ı satın alma teklifinden geri çekildiği bildirildi.
BBC'nin haberinde, servet fonu PIF, PCP Capital Partners ve Reuben Brothers şirketlerini de kapsayan Suudi Arabistan destekli bir konsorsiyumun, Newcastle United'ı satın alma girişimini sonlandırdığı aktarıldı.
Konsorsiyum, nisan ayında kulübü Mike Ashley'den satın almak için 300 milyon sterlin değerindeki bir anlaşmayı kabul etmişti.
SATIN ALMA TEKLİFİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ!
Suudi Arabistan'ın Newcastle United'ı satın alma teklifi, insan hakları grupları ve Katar merkezli spor yayıncısı beIN Sports'un tepkisini çekmişti.
Uluslararası Af Örgütünün İngiltere Direktörü Kate Allen, Premier Lig Başkanı Richard Masters'a mektup yazarak, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu liderliğindeki bir konsorsiyumun Newcastle United'ı satın almasının engellenmesini istemişti.
Allen, Suudi fonunun neden bir İngiliz kulübünü satın almak istediğinin ciddi bir şekilde araştırılması gerektiğini ifade etmişti.
- 30.07.2020
- Bakasetas transferini yazdılar! Fenerbahçe ve Erol Bulut...
- Galatasaray'a istikrar abidesi! 20 milyon Euro'luk süper ön libero
- Yıldız isimle ilgili çarpıcı iddia! 'Kariyerini Barcelona öldürdü'
- Fenerbahçe Giuliano için CAS'a başvurdu! Arabistan'dan resmi açıklama
- Trabzon şehrinde Türkiye Kupası sevinci! Meydan doldu taştı
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Araplar Newcastle United'ı satın almaktan vazgeçti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.