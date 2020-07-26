Bournemouth ve Watford Premier Lig'e veda etti

İngiltere Premier Lig'de 2019-2020 sezonu 38. hafta maçlarıyla sona erdi. Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Chelsea ligi ilk 4'te tamamlayıp Şampiyonlar Ligi biletini alırken, son 3 sıradaki Bournemouth, Watford ve Norwichy City ise Championship'e düştü.

ASTON VILLA KALDI, WATFORD VE BOURNEMOUTH DÜŞTÜ

Son haftaya 17. sırada giren Watford, 38. haftada konuk olduğu Arsenal'e 3-2 mağlup olup 34 puanla küme düşerken, Bournemouth ise Everton'ı 3-1 yenmesine rağmen 34 puanla lige veda etti. Son haftaya 18. sırada giren Aston Villa ise zorlu West Ham deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrılarak puanını 35'e çıkardı ve kıl payı lige tutundu.