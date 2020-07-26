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26 Temmuz 2020, Pazar
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Bournemouth ve Watford 'e veda etti

Bournemouth ve Watford Premier Lig'e veda etti

İngiltere 'de 2019-2020 sezonu 38. hafta maçlarıyla resmen sona ererken, Norwich'in ardından küme düşen 2 takım daha belli oldu. 'e 3-2 yenilen Watford'un yanı sıra Bournemouth da Everton'ı mağlup etmesine rağmen ligde veda etti.

İngiltere 'de 2019-2020 sezonu 38. hafta maçlarıyla sona erdi. , , ve ligi ilk 4'te tamamlayıp Şampiyonlar Ligi biletini alırken, son 3 sıradaki Bournemouth, Watford ve Norwichy City ise Championship'e düştü.

ASTON VILLA KALDI, WATFORD VE BOURNEMOUTH DÜŞTÜ

Son haftaya 17. sırada giren Watford, 38. haftada konuk olduğu 'e 3-2 mağlup olup 34 puanla küme düşerken, Bournemouth ise Everton'ı 3-1 yenmesine rağmen 34 puanla lige veda etti. Son haftaya 18. sırada giren ise zorlu West Ham deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrılarak puanını 35'e çıkardı ve kıl payı lige tutundu.

  1. 26.07.2020
  2. Güncelleme: 26.07.2020 20:59
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