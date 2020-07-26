Bournemouth ve Watford Premier Lig'e veda etti
İngiltere Premier Lig'de 2019-2020 sezonu 38. hafta maçlarıyla resmen sona ererken, Norwich'in ardından küme düşen 2 takım daha belli oldu. Arsenal'e 3-2 yenilen Watford'un yanı sıra Bournemouth da Everton'ı mağlup etmesine rağmen ligde veda etti.
İngiltere Premier Lig'de 2019-2020 sezonu 38. hafta maçlarıyla sona erdi. Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Chelsea ligi ilk 4'te tamamlayıp Şampiyonlar Ligi biletini alırken, son 3 sıradaki Bournemouth, Watford ve Norwichy City ise Championship'e düştü.
ASTON VILLA KALDI, WATFORD VE BOURNEMOUTH DÜŞTÜ
Son haftaya 17. sırada giren Watford, 38. haftada konuk olduğu Arsenal'e 3-2 mağlup olup 34 puanla küme düşerken, Bournemouth ise Everton'ı 3-1 yenmesine rağmen 34 puanla lige veda etti. Son haftaya 18. sırada giren Aston Villa ise zorlu West Ham deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrılarak puanını 35'e çıkardı ve kıl payı lige tutundu.
- 26.07.2020
- Güncelleme: 26.07.2020 20:59
- Sevilla ve Monchi'nin özel projesi; İrfan Can Kahveci! Yapılan teklif...
- Beşiktaş'ta dev transfer operasyonu! Tam 10 isim...
- Rıdvan Dilmen resmen açıkladı! "Emre Belözoğlu gelecek sezon da..."
- Galatasaray'da flaş ayrılık kararı! Takımda kalması bekleniyordu...
- Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu transfer bombasını patlatıyor! Dünyaca ünlü yıldız...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Bournemouth ve Watford Premier Lig'e veda etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.