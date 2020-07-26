Arsenal 3-2 Watford | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'de 2019-2020 sezonu 38. hafta maçlarıyla resmen sona erdi. Arsenal, son hafta maçında sahasında Watford'u ağırladı.

Karşılaşmayı Arsenal 3-2 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 5. (p) ve 33. dakikada Aubameyang, 24. dakikada Kieran Tierney kaydetti. Watford'un gollerini ise 43. dakikada Troy Deeney (p) ve 66. dakikada Danny Welbeck attı.

Arsenal bu galibiyetle ligi 56 puanla 8. sırada bitirdi. Watford ise 19. sırada 34 puanda kalarak lige veda etti.