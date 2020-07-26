Arsenal 3-2 Watford | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig’in 38. hafta maçında Arsenal, sahasında Watford ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Arsenal 3-2 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.
İngiltere Premier Lig'de 2019-2020 sezonu 38. hafta maçlarıyla resmen sona erdi. Arsenal, son hafta maçında sahasında Watford'u ağırladı.
Karşılaşmayı Arsenal 3-2 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.
Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 5. (p) ve 33. dakikada Aubameyang, 24. dakikada Kieran Tierney kaydetti. Watford'un gollerini ise 43. dakikada Troy Deeney (p) ve 66. dakikada Danny Welbeck attı.
Arsenal bu galibiyetle ligi 56 puanla 8. sırada bitirdi. Watford ise 19. sırada 34 puanda kalarak lige veda etti.
- 26.07.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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