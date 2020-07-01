Everton 2-1 Leicester City | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Leicester City, Goodison Park'ta konuk olduğu Everton'a 2-1 mağlup oldu. Milli futbolcu Çağlar Söyüncü ise mücadelede 90 dakika süre aldı.
İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Everton ile Leicester City karşı karşıya geldi.
Goodison Park'ta oynanan mücadeleyi Everton 2-1 kazandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Richarlison ve Sigurdsson kaydederken, deplasman takımının tek sayısını Iheanacho kaydetti.
Bu skorun ardından Everton puanını 44'e yükseltirken, Leicester City 55 puanda kaldı.
- 01.07.2020
- Güncelleme: 01.07.2020 22:21
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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