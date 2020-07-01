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01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler İngiltere Premier Lig Çağlar'lı Leicester'a Everton şoku!

2-1 | MAÇ SONUCU

Everton 2-1 Leicester City | MAÇ SONUCU

'in 32. haftasında , Goodison Park'ta konuk olduğu 'a 2-1 mağlup oldu. Milli futbolcu Çağlar Söyüncü ise mücadelede 90 dakika süre aldı.

'in 32. haftasında ile karşı karşıya geldi.

Goodison Park'ta oynanan mücadeleyi Everton 2-1 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Richarlison ve Sigurdsson kaydederken, deplasman takımının tek sayısını Iheanacho kaydetti.

Bu skorun ardından Everton puanını 44'e yükseltirken, Leicester City 55 puanda kaldı.

  1. 01.07.2020
  2. Güncelleme: 01.07.2020 22:21
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