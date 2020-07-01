Wigan Athletic iflasın eşiğinde! Kayyum atandı...
İngiltere'nin köklü kulüplerinden Wigan Athletic iflasın eşiğinde. Finansal kriz sonrası kulüp yönetimine kayyum atandığı açıklandı.
İngiltere Championship ekiplerinden Wigan Athletic'in iflas ile karşı karşıya kaldığı, yönetimine kayyum atandığı açıklandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşanan finansal krizin kulüp yönetimine kayyum atanmasını gerekli kıldığı bildirildi.
Kulübün yeni yöneticileri olarak Paul Stanley, Dean Watson ve Leeds United'ın eski başkanı Gerald Krasner'ın atandığı aktarıldı.
İngiltere Futbol Ligi'nin (EFL) internet sitesinde yapılan açıklamada da Wigan Athletic'in 12 puanının silineceği kaydedildi.
Wigan, 24 kulübün mücadele ettiği İngiltere Championship'te 50 puanla 14. sırada yer alıyor.
- 01.07.2020
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