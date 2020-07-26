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26 Temmuz 2020, Pazar
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0-2 | MAÇ SONUCU

Leicester City 0-2 Manchester United | MAÇ SONUCU

'nde 38. hafta maçında , deplasmanda 'ye konuk oldu. 'ne gidecek takımı belirleyen maçta , karşılaşmayı 2-0 kazandı ve ligi 3. sırada bitirdi.

'nde 38. hafta maçında , deplasmanda ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı , 2-0 kazandı ve ligi 66 puanla 3. bitirerek 'ne gitmeyi garantiledi.

Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 71. dakikada Bruno Fernandes (p) ve 90+8. dakikada Jesse Lingard kaydetti.

  1. 26.07.2020
  2. Güncelleme: 26.07.2020 20:39
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