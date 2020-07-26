Leicester City 0-2 Manchester United | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Ligi'nde 38. hafta maçında Manchester United, deplasmanda Leicester City'ye konuk oldu. Şampiyonlar Ligi'ne gidecek takımı belirleyen maçta Kırmızı Şeytanlar, karşılaşmayı 2-0 kazandı ve ligi 3. sırada bitirdi.
İngiltere Premier Ligi'nde 38. hafta maçında Manchester United, deplasmanda Leicester City ile karşı karşıya geldi.
Karşılaşmayı Kırmızı Şeytanlar, 2-0 kazandı ve ligi 66 puanla 3. bitirerek Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi garantiledi.
Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 71. dakikada Bruno Fernandes (p) ve 90+8. dakikada Jesse Lingard kaydetti.
- 26.07.2020
- Güncelleme: 26.07.2020 20:39
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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