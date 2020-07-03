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03 Temmuz 2020, Cuma
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Jose’den Klopp’a övgüler

Jose’den Klopp’a övgüler

, şampiyon olan 'a övgüler yağdırdı.

, şampiyon olan 'a övgüler yağdırdı. "Sayılar size yalan söylemez" diyen Portekizli hoca, "Kasım ayında Liverpool'un şampiyon olacağını söylemiştim. oyuncusuna, hepsi bu şampiyonluğu hak etti. Tebrik ediyorum" sözlerini sarf etti.
  1. 3.7.2020
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