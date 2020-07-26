Chelsea 2-0 Wolves | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'in 38. ve son haftasında Chelsea sahasında Wolverhampton'u ağırladı. Maviler ilk yarının son anlarında bulduğu gollerle rakibini 2-0 mağlup ederek sezonu 3 puanla noktaladı. Konuk ekip, Tottenham'ın puan kaybettiği haftada yaşadığı mağlubiyetle Avrupa Kupaları'nın dışında kaldı.
Chelsea, İngiltere Premier Lig'i galibiyetle bitirdi. Stamford Bridge Stadyumu'nda Wolves'i konuk eden maviler, ilk yarının son anlarında bulduğu iki golle 3 puana uzandı. Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri Mason Mount ve Olivier Giroud kaydetti.
Bu sonuçla puanını 66'ya yükselten Chelsea gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak. Karşılaşmadan boynu bükük ayrılan Wolves ise Tottenham'ın puan kaybettiği haftadan eli boş dönerek ligi 59 puanla 7. sırada tamamladı ve Avrupa Kupaları'na katılım hakkı elde edemedi.
- 26.07.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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