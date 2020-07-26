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26 Temmuz 2020, Pazar
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Haberler İngiltere Premier Lig Chelsea Wolves'i Avrupa Kupaları'nın dışına itti!

2-0 Wolves | MAÇ SONUCU

Chelsea 2-0 Wolves | MAÇ SONUCU

'in 38. ve son haftasında sahasında Wolverhampton'u ağırladı. Maviler ilk yarının son anlarında bulduğu gollerle rakibini 2-0 mağlup ederek sezonu 3 puanla noktaladı. Konuk ekip, Tottenham'ın puan kaybettiği haftada yaşadığı mağlubiyetle 'nın dışında kaldı.

, 'i galibiyetle bitirdi. Stamford Bridge Stadyumu'nda Wolves'i konuk eden maviler, ilk yarının son anlarında bulduğu iki golle 3 puana uzandı. Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri Mason Mount ve kaydetti.

Bu sonuçla puanını 66'ya yükselten Chelsea gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak. Karşılaşmadan boynu bükük ayrılan Wolves ise Tottenham'ın puan kaybettiği haftadan eli boş dönerek ligi 59 puanla 7. sırada tamamladı ve 'na katılım hakkı elde edemedi.

  1. 26.07.2020
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