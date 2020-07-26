Chelsea 2-0 Wolves | MAÇ SONUCU

Chelsea, İngiltere Premier Lig'i galibiyetle bitirdi. Stamford Bridge Stadyumu'nda Wolves'i konuk eden maviler, ilk yarının son anlarında bulduğu iki golle 3 puana uzandı. Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri Mason Mount ve Olivier Giroud kaydetti.

Bu sonuçla puanını 66'ya yükselten Chelsea gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak. Karşılaşmadan boynu bükük ayrılan Wolves ise Tottenham'ın puan kaybettiği haftadan eli boş dönerek ligi 59 puanla 7. sırada tamamladı ve Avrupa Kupaları'na katılım hakkı elde edemedi.