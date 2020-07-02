Sheffield United 3-1 Tottenham | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında sezonun sürpriz ekibi Sheffield United'a konuk olan Tottenham, rakibine 3-1 yenilerek Avrupa kupaları mücadelesinde ağır yara aldı. Ev sahibi ekip bu galibiyet sonrası puanını 47'ye yükseltip 7. sıraya tırmandı.
İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Sheffield United ile Tottenham karşı karşıya geldi. Sezonun sürpriz ekibi Sheffield, güçlü rakibini Berge, Mousset ve McBurnie'nin golleriyle 3-1 mağlup etti. Tottenham'ın tek sayısı Harry Kane'den geldi.
Ligde 3 maç sonra kazanan Sheffield puanını 47'ye yükseltip 7. sıraya tırmandı ve Avrupa Ligi iddiasını son 6 haftaya taşıdı.
3 maç sonra yenilgiyle tanışan Mourinho'nun ekibi ise 45 puanda kaldı.
- 02.07.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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