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02 Temmuz 2020, Perşembe
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3-1 Tottenham | MAÇ SONUCU

Sheffield United 3-1 Tottenham | MAÇ SONUCU

'in 32. haftasında sezonun sürpriz ekibi 'a konuk olan Tottenham, rakibine 3-1 yenilerek Avrupa kupaları mücadelesinde ağır yara aldı. Ev sahibi ekip bu galibiyet sonrası puanını 47'ye yükseltip 7. sıraya tırmandı.

'in 32. haftasında ile Tottenham karşı karşıya geldi. Sezonun sürpriz ekibi Sheffield, güçlü rakibini Berge, Mousset ve McBurnie'nin golleriyle 3-1 mağlup etti. Tottenham'ın tek sayısı 'den geldi.

Ligde 3 maç sonra kazanan Sheffield puanını 47'ye yükseltip 7. sıraya tırmandı ve iddiasını son 6 haftaya taşıdı.

3 maç sonra yenilgiyle tanışan Mourinho'nun ekibi ise 45 puanda kaldı.

  1. 02.07.2020
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