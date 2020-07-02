Sheffield United 3-1 Tottenham | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Sheffield United ile Tottenham karşı karşıya geldi. Sezonun sürpriz ekibi Sheffield, güçlü rakibini Berge, Mousset ve McBurnie'nin golleriyle 3-1 mağlup etti. Tottenham'ın tek sayısı Harry Kane'den geldi.

Ligde 3 maç sonra kazanan Sheffield puanını 47'ye yükseltip 7. sıraya tırmandı ve Avrupa Ligi iddiasını son 6 haftaya taşıdı.

3 maç sonra yenilgiyle tanışan Mourinho'nun ekibi ise 45 puanda kaldı.