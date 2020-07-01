Arsenal 4-0 Norwich City | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Arsenal sahasında Norwich City'i konuk etti. Londra ekibi, son sıradaki rakibini 4-0 gibi farklı bir skorla geçerek üst üste 2. galibiyetini aldı ve maç fazlasıyla 7. sıraya tırmandı.
İngiltere Premier Lig'de sezonu ilk 6'da tamamlayıp Avrupa Ligi biletini almak isteyen Arsenal, 32. haftada konuk ettiği Norwich City'yi rahat geçti: 4-0.
Ligde son sırada yer alan rakibi karşısında zorlanmayan Londra ekibi, Aubameyang (2), Xhaka ve Cedric Soares'in golleriyle zafere uzandı.
Puanını 46'ya yükselten Topçular, maç fazlasıyla 7. sıraya tırmandı.
Son sıradaki Norwich ise 21 puanda kaldı.
- 01.07.2020
- Güncelleme: 01.07.2020 22:12
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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