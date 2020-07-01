Arsenal 4-0 Norwich City | MAÇ SONUCU - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
01 Temmuz 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İngiltere Premier Lig Arsenal Avrupa Ligi aşkına!

4-0 | MAÇ SONUCU

Arsenal 4-0 Norwich City | MAÇ SONUCU

'in 32. haftasında sahasında 'i konuk etti. ekibi, son sıradaki rakibini 4-0 gibi farklı bir skorla geçerek üst üste 2. galibiyetini aldı ve maç fazlasıyla 7. sıraya tırmandı.

'de sezonu ilk 6'da tamamlayıp Avrupa Ligi biletini almak isteyen , 32. haftada konuk ettiği 'yi rahat geçti: 4-0.

Ligde son sırada yer alan rakibi karşısında zorlanmayan ekibi, Aubameyang (2), Xhaka ve Cedric Soares'in golleriyle zafere uzandı.

Puanını 46'ya yükselten Topçular, maç fazlasıyla 7. sıraya tırmandı.

Son sıradaki Norwich ise 21 puanda kaldı.

  1. 01.07.2020
  2. Güncelleme: 01.07.2020 22:12
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Arsenal 4-0 Norwich City | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA