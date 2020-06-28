Leicester City 0-1 Chelsea | MAÇ SONUCU - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
28 Haziran 2020, Pazar
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Haberler İngiltere Premier Lig Chelsea tek golle yolu yarıladı!

0-1 | MAÇ SONUCU

Leicester City 0-1 Chelsea | MAÇ SONUCU

() çeyrek finalinde 'ye konuk olan , rakibini 1-0 mağlup edip, ve 'in ardından yarı finale yükselen üçüncü takım oldu. Mavilere turu getiren golü 63'te kaydetti. Leicester'da milli futbolcu 90 dakika sahada kaldı.

'nda () üçüncü yarı finalist oldu. Maviler, deplasmanda karşılaştığı 'yi 1-0 mağlup ederek adını son dört takım arasına yazdırdı.

ekibine turu getiren gol 63. dakikada 'den geldi. Chelsea; ve 'in ardından yarı final bileti alan 3'üncü takım oldu.

Öte yandan Leicester'da maça 11'de başlayan milli futbolcu 90 dakika sahada kaldı.

  1. 28.06.2020
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