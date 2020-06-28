Leicester City 0-1 Chelsea | MAÇ SONUCU
İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) çeyrek finalinde Leicester City'ye konuk olan Chelsea, rakibini 1-0 mağlup edip, Manchester United ve Arsenal'in ardından yarı finale yükselen üçüncü takım oldu. Mavilere turu getiren golü 63'te Ross Barkley kaydetti. Leicester'da milli futbolcu Çağlar Söyüncü 90 dakika sahada kaldı.
İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) üçüncü yarı finalist Chelsea oldu. Maviler, deplasmanda karşılaştığı Leicester City'yi 1-0 mağlup ederek adını son dört takım arasına yazdırdı.
Londra ekibine turu getiren gol 63. dakikada Ross Barkley'den geldi. Chelsea; Manchester United ve Arsenal'in ardından yarı final bileti alan 3'üncü takım oldu.
Öte yandan Leicester'da maça 11'de başlayan milli futbolcu Çağlar Söyüncü 90 dakika sahada kaldı.
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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