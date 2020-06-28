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28 Haziran 2020, Pazar
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0-2 | MAÇ SONUCU

Newcastle United 0-2 Manchester City | MAÇ SONUCU

() çeyrek final mücadelesinde 'ın konuğu , 2-0 kazanarak yarı finale kaldı. Golleri Kevin De Bruyne ve Raheem Sterling kaydetti.

'nda son şampiyon , 'a konuk oldu. Manchester City, 37. Kevin De Bruyne ve 68. dakikada Raheem Sterling'in attığı gollerle Newcastle United'ı 2-0 mağlup etti. Manchester City bu galibiyetle yarı finale adını yazdırdı. Manchester City, şampiyonluğu Liverpool'a kaptırmasının ardından hedefine 'ı koydu.

  1. 28.06.2020
  2. Güncelleme: 28.06.2020 23:08
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