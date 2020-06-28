Newcastle United 0-2 Manchester City | MAÇ SONUCU
İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) çeyrek final mücadelesinde Newcastle United'ın konuğu Manchester City, 2-0 kazanarak yarı finale kaldı. Golleri Kevin De Bruyne ve Raheem Sterling kaydetti.
İngiltere Federasyon Kupası'nda son şampiyon Manchester City, Newcastle United'a konuk oldu. Manchester City, 37. Kevin De Bruyne ve 68. dakikada Raheem Sterling'in attığı gollerle Newcastle United'ı 2-0 mağlup etti. Manchester City bu galibiyetle yarı finale adını yazdırdı. Manchester City, şampiyonluğu Liverpool'a kaptırmasının ardından hedefine FA Cup'ı koydu.
- 28.06.2020
- Güncelleme: 28.06.2020 23:08
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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