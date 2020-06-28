Newcastle United 0-2 Manchester City | MAÇ SONUCU

İngiltere Federasyon Kupası'nda son şampiyon Manchester City, Newcastle United'a konuk oldu. Manchester City, 37. Kevin De Bruyne ve 68. dakikada Raheem Sterling'in attığı gollerle Newcastle United'ı 2-0 mağlup etti. Manchester City bu galibiyetle yarı finale adını yazdırdı. Manchester City, şampiyonluğu Liverpool'a kaptırmasının ardından hedefine FA Cup'ı koydu.