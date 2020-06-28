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28 Haziran 2020, Pazar
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1-2 | MAÇ SONUCU

Sheffield United 1-2 Arsenal | MAÇ SONUCU

() çeyrek final mücadelesinde son dakikalarda Ceballos'un attığı gol ile maçı 2-1 kazandı ve adını yarı finale yazdırdı.

, Bramall Lane Stadı'nda çeyrek final mücadelesinde 'a konuk oldu. Arsenal, maçın ilk yarısını 25. dakikada Nicolas Pepe'nin penaltıdan attığı golle 1-0 önde kapadı. Sheffield United 88. dakikada beraberliği yakalasa da uzatmaşarda Dani Ceballos'un attığı golle maçı 2-1 kazandı. Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu , 18 kişilik kadroda yer almadı.
  1. 28.06.2020
  2. Güncelleme: 28.06.2020 19:21
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