MLS'de o maç ertelendi! Corona virüsü...
Amerikan 1. Futbol Ligi'nde (MLS) yeni tip corona virüsü önlemleri kapsamında bu hafta oynanacak olan Dallas-Vancouver Whitecaps mücadelesinin ertelendiğini duyurdu.
MLS'den yapılan açıklamada, Dallas takımında hafta başında yapılan testte 6 oyuncuda yeni tip corona virüsüne rastlandığı ve takımın karantina altına alınması nedeniyle 9 Temmuz'da Vancouver Whitecaps ile oynanması gereken lig karşılaşmasının ertelendiği belirtildi.
Açıklamada, 3-4 Temmuz tarihlerinde lig oyuncuları ve teknik ekibe yapılan son Kovid-19 testinde 2 oyuncunun sonucunun daha pozitif çıktığı ve lig genelinde 12'si futbolcu 14 kişinin corona virüsü tedavisinin devam ettiği ifade edildi.
Salgın nedeniyle mart ayında askıya alınan MLS'deki takımlar, 8 Temmuz'da başlayacak farklı formattaki turnuvayla yeşil sahalara dönmeyi planlıyor.
- 05.07.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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