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05 Temmuz 2020, Pazar
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'de o maç ertelendi! Corona virüsü...

MLS'de o maç ertelendi! Corona virüsü...

Amerikan 1. Futbol Ligi'nde () yeni tip corona virüsü önlemleri kapsamında bu hafta oynanacak olan Dallas-Vancouver mücadelesinin ertelendiğini duyurdu.

'den yapılan açıklamada, Dallas takımında hafta başında yapılan testte 6 oyuncuda yeni tip corona virüsüne rastlandığı ve takımın karantina altına alınması nedeniyle 9 Temmuz'da Vancouver ile oynanması gereken lig karşılaşmasının ertelendiği belirtildi.

Açıklamada, 3-4 Temmuz tarihlerinde lig oyuncuları ve teknik ekibe yapılan son Kovid-19 testinde 2 oyuncunun sonucunun daha pozitif çıktığı ve lig genelinde 12'si futbolcu 14 kişinin corona virüsü tedavisinin devam ettiği ifade edildi.

Salgın nedeniyle mart ayında askıya alınan MLS'deki takımlar, 8 Temmuz'da başlayacak farklı formattaki turnuvayla yeşil sahalara dönmeyi planlıyor.

  1. 05.07.2020
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