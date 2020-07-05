Maçta şaşırtan anlar! Bir anda yıkıldı...
İsveç birinci futbol ligi Allsvenskan'ın 6. haftasında IK Sirius ile Örebro arasında oynanan mücadelede ilginç bir an yaşandı. Mücadelenin 48. dakikasında saha kenarındaki reklam panoları sahanın bir ucundan diğer ucuna bir anda yıkılmaya başladı. Çıkan büyük gürültü sonrası oyuncular ve maçın hakemleri şaşkına dönerken orta hakem karşılaşmayı kısa süreliğine durdurdu.
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