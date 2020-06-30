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30 Haziran 2020, Salı
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’te 18 vaka

MLS’te 18 vaka

'nde corona virüsüne yakalanan oyuncu sayısı 18'e yükseldi.

Amerikan Birinci Futbol Ligi'nde corona virüsüne yakalanan oyuncu sayısı 18'e yükseldi. 4 Haziran'dan beri gerçekleştirilen testler sonucu, 18 oyuncu ve 6 takım çalışanında Kovid-19'a rastlandı. 'deki takımlar, 8 Temmuz'da maçlara başlayacak.
  1. 30.6.2020
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