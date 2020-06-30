Derby County kaptanı Andre Wisdom'a bıçaklı saldırı!
İngiltere Championship ekibi Derby County'nin kaptanı Andre Wisdom, Liverpool kentinde bıçaklı saldırıya uğradı.
Derby County'den yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcu Wisdom'un, pazar günü bir akraba ziyareti dönüşünde bıçaklı saldırıya uğradığı kaydedildi.
Wisdom'un saldırının ardından hastaneye kaldırıldığı ve tedavisine devam edildiği bildirildi. Merseyside polisinin olayla ilgili soruşturma başlattığı aktarıldı.
İngiliz futbolcu Wisdom, 2012 yılında Liverpool takımında forma giymişti.
MESUT ÖZİL VE KOLASİNAC DA SALDIRIYA UĞRAMIŞTI
Daha önce yine benzer bir olayda Arsenal'de forma giyen Mesut Özil ve takım arkadaşı Sead Kolasinac da bıçaklı saldırıya uğramıştı. Sead Kolasinac'ın saldırganların üzerine yürümesi sonucunda olayı yara almadan atlatmışlardı.
- 30.06.2020
- Güncelleme: 30.06.2020 13:43
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
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