Derby County kaptanı Andre Wisdom'a bıçaklı saldırı!

Derby County'den yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcu Wisdom'un, pazar günü bir akraba ziyareti dönüşünde bıçaklı saldırıya uğradığı kaydedildi.

Wisdom'un saldırının ardından hastaneye kaldırıldığı ve tedavisine devam edildiği bildirildi. Merseyside polisinin olayla ilgili soruşturma başlattığı aktarıldı.

İngiliz futbolcu Wisdom, 2012 yılında Liverpool takımında forma giymişti.





MESUT ÖZİL VE KOLASİNAC DA SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Daha önce yine benzer bir olayda Arsenal'de forma giyen Mesut Özil ve takım arkadaşı Sead Kolasinac da bıçaklı saldırıya uğramıştı. Sead Kolasinac'ın saldırganların üzerine yürümesi sonucunda olayı yara almadan atlatmışlardı.