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Fenerbahçe'den çılgın Mesut Özil planı! Transfer bu kez...

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelen sarı lacivertliler, mücadeleden 2-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı. Maçın ardından oldukça moralsiz olan camia, sezon sonunda yapılacak transferlerle yeniden canlanacak. Uzun süredir Mesut Özil'in peşinde olduğu bilinen Fenerbahçe'nin bu transferde atağa kalkacağı ve İngiltere'den gelen son haberlerle beraber Mesut Özil için özel plan yapılacağı ifade edildi. Peki, Fenerbahçe'nin Mesut Özil planı ne? İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

22 Haziran 2020 Pazartesi 15:24 Güncelleme: 22.06.2020 15:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





