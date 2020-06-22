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Fenerbahçe'den çılgın Mesut Özil planı! Transfer bu kez...
Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelen sarı lacivertliler, mücadeleden 2-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı. Maçın ardından oldukça moralsiz olan camia, sezon sonunda yapılacak transferlerle yeniden canlanacak. Uzun süredir Mesut Özil'in peşinde olduğu bilinen Fenerbahçe'nin bu transferde atağa kalkacağı ve İngiltere'den gelen son haberlerle beraber Mesut Özil için özel plan yapılacağı ifade edildi. Peki, Fenerbahçe'nin Mesut Özil planı ne? İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
22 Haziran 2020 Pazartesi 15:24
Güncelleme: 22.06.2020 15:34
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Son olarak Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa deplasmanına konuk olan Fenerbahçe, mücadeleden 2-0'lık mağlubiyetle ayrılarak derin bir üzüntü yaşamıştı.
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Maç sonrasında futbolcuların ve yönetimin oldukça üzgün olduğu görülürken, ayrılık iddiaları peşisıra gelmişti.
Son 2 sezondur sportif anlamda başarı yakalayaman sarı lacivertli kulüp, sezonun sona ermesinin ardından yapacağı takviyelerle gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak istiyor.
Bu bağlamda çalışmalarını yürüten Fenerbahçe, taraftarının uzun süredir heyecanla beklediği Mesut transferini yapmak istiyor...
Geçtiğimiz günlerde Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta ile arasının açıldığı belirtilen Mesut Özil için Fenerbahçe, özel planını belirledi bile...