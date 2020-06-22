Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in maç sonu görüntüsü olay oldu! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
22 Haziran 2020, Pazartesi
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Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in maç sonu görüntüsü olay oldu!

Corona virüsü arasının ardından Kayserispor galibiyetiyle Süper Lig'e hızlı bir dönüş yapan Fenerbahçe, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda konuk olduğu Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olarak büyük bir şok yaşadı. Sarı-lacivertli ekipte yardımcı antrenör Volkan Demirel'in maç sonu görüntüsü ise olay oldu.

22 Haziran 2020 Pazartesi 14:39 Güncelleme: 22.06.2020 14:39
Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in maç sonu görüntüsü olay oldu!

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yarışına neredeyse havlu atan Fenerbahçe, Avrupa kupalarını riske atmamak adına mücadelesini sürdürüyor.

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Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in maç sonu görüntüsü olay oldu!

Geçtiğimiz hafta Kayserispor karşısında geriden gelerek kritik bir galibiyet alan sarı-lacivertli ekip, bu hafta ise Kasımpaşa'ya karşı mücadele etti.

Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in maç sonu görüntüsü olay oldu!

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısında iki ekip adına gol sesi çıkmadı ve 0-0 berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in maç sonu görüntüsü olay oldu!

İKİNCİ YARI YIKILDI!

55. dakikada Mame Thiam, attığı golle ev sahibini 1-0 öne geçirdi. Sonrasında Fenerbahçe atakları art arda geldi.

Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in maç sonu görüntüsü olay oldu!

GOL İPTAL EDİLDİ

Fenerbahçe 88. dakikada Mevlüt Erdinç'in ayağından bulduğu sayıyla skoru eşitledi ancak VAR kararıyla gol iptal edildi.

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