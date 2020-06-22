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Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in maç sonu görüntüsü olay oldu!
Corona virüsü arasının ardından Kayserispor galibiyetiyle Süper Lig'e hızlı bir dönüş yapan Fenerbahçe, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda konuk olduğu Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olarak büyük bir şok yaşadı. Sarı-lacivertli ekipte yardımcı antrenör Volkan Demirel'in maç sonu görüntüsü ise olay oldu.
22 Haziran 2020 Pazartesi 14:39
Güncelleme: 22.06.2020 14:39
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Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yarışına neredeyse havlu atan Fenerbahçe, Avrupa kupalarını riske atmamak adına mücadelesini sürdürüyor.
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Geçtiğimiz hafta Kayserispor karşısında geriden gelerek kritik bir galibiyet alan sarı-lacivertli ekip, bu hafta ise Kasımpaşa'ya karşı mücadele etti.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısında iki ekip adına gol sesi çıkmadı ve 0-0 berabere sonuçlandı.
İKİNCİ YARI YIKILDI!
55. dakikada Mame Thiam, attığı golle ev sahibini 1-0 öne geçirdi. Sonrasında Fenerbahçe atakları art arda geldi.
GOL İPTAL EDİLDİ
Fenerbahçe 88. dakikada Mevlüt Erdinç'in ayağından bulduğu sayıyla skoru eşitledi ancak VAR kararıyla gol iptal edildi.