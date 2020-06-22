Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in maç sonu görüntüsü olay oldu!

Corona virüsü arasının ardından Kayserispor galibiyetiyle Süper Lig'e hızlı bir dönüş yapan Fenerbahçe, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda konuk olduğu Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olarak büyük bir şok yaşadı. Sarı-lacivertli ekipte yardımcı antrenör Volkan Demirel'in maç sonu görüntüsü ise olay oldu.