Leicester City-Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika Diğer Ligler haberleri - Fotomaç
28 Haziran 2020, Pazar
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Leicester City-Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

() heyecanı devam ediyor. Çağlar Söyüncü'lü evinde 'yi ağırlıyor. Karşılaşma öncesinde sporseverler maçla ilgili araştırma yapıyor. Özellikle maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor. Peki, Leicester City-Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'nda çeyrek final heyecanı devam ediyor. 'de üçüncü sırada bulunan , 1 puan farkla dördüncü sırada yer alan 'yi konuk edecek. Ligi Şampiyonlar Ligi potasında bitirebilmek için yarışan iki takımın bir diğer hedefi sezonu ile kapatabilmek. Leicester City, pandemi sonrasında çıktığı iki maçtan da istediği sonuçlarla ayrılamadı.

LEİCESTER CİTY-CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Leicester City - Chelsea İngiltere Federasyon Kupası çeyrek final maçı, bugün saat 18:00'de başlayacak. Zorlu mücadele, TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak.

  1. 28.06.2020
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