Leicester City-Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Federasyon Kupası'nda çeyrek final heyecanı devam ediyor. Premier Lig'de üçüncü sırada bulunan Leicester City, 1 puan farkla dördüncü sırada yer alan Chelsea'yi konuk edecek. Ligi Şampiyonlar Ligi potasında bitirebilmek için yarışan iki takımın bir diğer hedefi sezonu FA Cup ile kapatabilmek. Leicester City, pandemi sonrasında çıktığı iki maçtan da istediği sonuçlarla ayrılamadı.

LEİCESTER CİTY-CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Leicester City - Chelsea İngiltere Federasyon Kupası çeyrek final maçı, bugün saat 18:00'de başlayacak. Zorlu mücadele, TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak.