Leicester City-Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) heyecanı devam ediyor. Çağlar Söyüncü'lü Leicester City evinde Chelsea'yi ağırlıyor. Karşılaşma öncesinde sporseverler maçla ilgili araştırma yapıyor. Özellikle maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor. Peki, Leicester City-Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İngiltere Federasyon Kupası'nda çeyrek final heyecanı devam ediyor. Premier Lig'de üçüncü sırada bulunan Leicester City, 1 puan farkla dördüncü sırada yer alan Chelsea'yi konuk edecek. Ligi Şampiyonlar Ligi potasında bitirebilmek için yarışan iki takımın bir diğer hedefi sezonu FA Cup ile kapatabilmek. Leicester City, pandemi sonrasında çıktığı iki maçtan da istediği sonuçlarla ayrılamadı.
LEİCESTER CİTY-CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Leicester City - Chelsea İngiltere Federasyon Kupası çeyrek final maçı, bugün saat 18:00'de başlayacak. Zorlu mücadele, TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak.
- 28.06.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Leicester City-Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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