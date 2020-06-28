Federasyon Kupası'nda ikinci yarı finalist: Arsenal!
İngiltere Federayon Kupası'nda heyecan sürüyor. Londra temsilcisi Arsenal, çeyrek final maçında deplasmanda Sheffield United'ı 2-1 mağlup ederek yarı finale yükselmeyi başaran taraf oldu.
İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) çeyrek final maçında Arsenal, deplasmanda Sheffield United'ı 2-1 yenerek son dört takım arasına kaldı.
Londra temsilcisi Arsenal, Bramall Lane Stadı'nda Sheffield United'a konuk oldu. Arsenal, maçın ilk yarısını 25. dakikada Nicolas Pepe'nin penaltıdan attığı golle 1-0 önde kapadı.
Sheffield United, son bölümü çekişmeli geçen mücadelenin 88. dakikasında David McGoldrick'in golüyle skoru eşitledi. Müsabakanın 90+1. dakikasında Dani Ceballos'un golüyle bir kez daha öne geçen Arsenal, rakibini 2-1 mağlup ederek Federasyon Kupası'nda adını yarı finale yazdırdı.
Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, 18 kişilik kadroda yer almadı.
- 28.06.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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