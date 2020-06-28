Federasyon Kupası'nda ikinci yarı finalist: Arsenal! - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
28 Haziran 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İngiltere Premier Lig Federasyon Kupası'nda ikinci yarı finalist belli oldu!

'nda ikinci yarı finalist: !

Federasyon Kupası'nda ikinci yarı finalist: Arsenal!

İngiltere Federayon Kupası'nda heyecan sürüyor. Londra temsilcisi , çeyrek final maçında deplasmanda Sheffield United'ı 2-1 mağlup ederek yarı finale yükselmeyi başaran taraf oldu.

İngiltere (FA Cup) çeyrek final maçında , deplasmanda Sheffield United'ı 2-1 yenerek son dört takım arasına kaldı.

Londra temsilcisi Arsenal, Bramall Lane Stadı'nda Sheffield United'a konuk oldu. Arsenal, maçın ilk yarısını 25. dakikada Nicolas Pepe'nin penaltıdan attığı golle 1-0 önde kapadı.

Sheffield United, son bölümü çekişmeli geçen mücadelenin 88. dakikasında David McGoldrick'in golüyle skoru eşitledi. Müsabakanın 90+1. dakikasında Dani Ceballos'un golüyle bir kez daha öne geçen Arsenal, rakibini 2-1 mağlup ederek Federasyon Kupası'nda adını yarı finale yazdırdı.

Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, 18 kişilik kadroda yer almadı.

  1. 28.06.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Federasyon Kupası'nda ikinci yarı finalist: Arsenal! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA