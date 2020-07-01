Bournemouth-Newcastle United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler İngiltere Premier Lig Bournemouth-Newcastle United maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bournemouth-Newcastle United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'in 32. haftasında , evinde 'ı ağırlıyor. Karşılaşma öncesi sporseverler maçın yayın saati ve kanalını merak ediyor. Peki, Bournemouth-Newcastle United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

ekiplerinden ile karşı karşıya geliyor. Düşme hattından kurtulmak isteyen Bournemouth bu akşam 3 puan parolasıyla sahaya çıkıyor. Bournemouth, son 6 maçının 5 tanesinde kaybetti. Bournemouth, Charlie Daniels ve Callum Wilson'dan mahrum olarak sahaya çıkacak.

BOURNEMOUTH-NEWCASTLE UNITED MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Bournemouth-Newcastle United maçı 20:00'da başlayacak. Maçı S Sport Plus canlı yayınlayacak.

  1. 01.07.2020
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