Bournemouth-Newcastle United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth ile Newcastle United karşı karşıya geliyor. Düşme hattından kurtulmak isteyen Bournemouth bu akşam 3 puan parolasıyla sahaya çıkıyor. Bournemouth, son 6 maçının 5 tanesinde kaybetti. Bournemouth, Charlie Daniels ve Callum Wilson'dan mahrum olarak sahaya çıkacak.

BOURNEMOUTH-NEWCASTLE UNITED MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Bournemouth-Newcastle United maçı 20:00'da başlayacak. Maçı S Sport Plus canlı yayınlayacak.