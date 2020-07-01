Bournemouth-Newcastle United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Bournemouth, evinde Newcastle United'ı ağırlıyor. Karşılaşma öncesi sporseverler maçın yayın saati ve kanalını merak ediyor. Peki, Bournemouth-Newcastle United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth ile Newcastle United karşı karşıya geliyor. Düşme hattından kurtulmak isteyen Bournemouth bu akşam 3 puan parolasıyla sahaya çıkıyor. Bournemouth, son 6 maçının 5 tanesinde kaybetti. Bournemouth, Charlie Daniels ve Callum Wilson'dan mahrum olarak sahaya çıkacak.
BOURNEMOUTH-NEWCASTLE UNITED MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Bournemouth-Newcastle United maçı 20:00'da başlayacak. Maçı S Sport Plus canlı yayınlayacak.
- 01.07.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Bournemouth-Newcastle United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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