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26 Temmuz 2020, Pazar
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Haberler İngiltere Premier Lig Şampiyon Liverpool 99 puanla bitirdi!

1-3 | MAÇ SONUCU

Newcastle United 1-3 Liverpool | MAÇ SONUCU

'de şampiyonluğunu haftalar öncesinden garantileyen , 38. ve son haftada konuk olduğu 'ı 3-1 mağlup etti. , Origi ve Mane'nin golleriyle kazanan Klopp'un ekibi, sezonu kulüp tarihinin rekoru olan 99 puanla noktaladı.

'de 2019-2020 sezonu 38. hafta maçlarıyla resmen sona erdi. 30 yıllık şampiyonluk hasretine son veren , sezonun kapanış maçında 'a konuk oldu.

Kırmızılar, ilk dakikada 1-0 yenik duruma düştüğü karşılaşmadan 3-1'lik skorla galip ayrılarak sezonu 99 puanla tamamladı ve kulüp rekoru kırdı.

Liverpool'a 3 puanı getiren golleri 38'de , 59'da Origi ve 89'da Mane kaydederken, ev sahibinin tek sayısı 1. dakikada Gayle'den geldi.

  1. 26.07.2020
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