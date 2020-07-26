Newcastle United 1-3 Liverpool | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğunu haftalar öncesinden garantileyen Liverpool, 38. ve son haftada konuk olduğu Newcastle United'ı 3-1 mağlup etti. Van Dijk, Origi ve Mane'nin golleriyle kazanan Klopp'un ekibi, sezonu kulüp tarihinin rekoru olan 99 puanla noktaladı.
İngiltere Premier Lig'de 2019-2020 sezonu 38. hafta maçlarıyla resmen sona erdi. 30 yıllık şampiyonluk hasretine son veren Liverpool, sezonun kapanış maçında Newcastle United'a konuk oldu.
Kırmızılar, ilk dakikada 1-0 yenik duruma düştüğü karşılaşmadan 3-1'lik skorla galip ayrılarak sezonu 99 puanla tamamladı ve kulüp rekoru kırdı.
Liverpool'a 3 puanı getiren golleri 38'de Van Dijk, 59'da Origi ve 89'da Mane kaydederken, ev sahibinin tek sayısı 1. dakikada Gayle'den geldi.
- 26.07.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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