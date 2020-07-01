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01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Matip kapattı

Matip kapattı

’de sezonun bitimine 7 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden ’da defans oyuncusu , ayağından yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapattı.

'de sezonun bitimine 7 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden 'da defans oyuncusu , ayağından yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapattı. Everton ile oynanan maçta ayağından sakatlanan Matip sezonun kalan 7 maçında forma giyemeyecek.
  1. 1.7.2020
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