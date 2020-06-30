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30 Haziran 2020, Salı
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Taraftar istedi bilet iadelerini bağışlıyor!

Taraftar istedi Chelsea bilet iadelerini bağışlıyor!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle 'de maçlar seyircisiz oynanıyor. taraftarı da kulübün kendilerine yapacakları iadenin bağışlanmasını talep etti. Chelsea 600 bin pound yapacak.

tarafından yapılan açıklamada, corona virüsü salgını sebebiyle seyircisiz oynanan maçlara ait bilet ücret iadelerinin hayır kurumlarına bağışlanması yönünde yoğun talep geldiği açıklandı. Bilet iadelerinden elde edilecek 600 bin pound gibi büyük bir rakamın 3 kuruma gönderileceği belirtildi. Chelsea Kulübü Başkanı Bruce Buck, hayır kurumlarına verdikleri destekten dolayı taraftara teşekkür etti. Chelsea'nin kaptanı Cesar Azpilicueta da yapılan bu ile Chelsea taraftarıyla gurur duyduğunu belirtti.
  1. 30.06.2020
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