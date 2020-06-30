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30 Haziran 2020, Salı
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Haberler İngiltere Premier Lig Salah'tan taraftara! 'Siz olmasaydınız...'

'tan taraftarına övgü!

Muhammed Salah'tan Liverpool taraftarına övgü!

İngiltere 'de lig bitmeden şampiyonluğunu ilan eden 'un süper yıldızı , 30 yıl sonra gelen lig şampiyonluğunu taraftarın desteği sayesinde kazandıklarını söyledi.

, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, şampiyonluğu kelimelerle tarif edemeyeceğini belirterek, "Herkes için özellikle de taraftarlar için inanılmaz bir duygu. Onların desteği olmadan yapamazdık. Oyuncular gibi onlar da büyük bir iş başardılar." ifadelerini kullandı.

'a geldiği zaman hem 'i hem de Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı hedeflediğini kaydeden 28 yaşındaki Mısırlı oyuncu, "Bana birini seçmem gerekirse hangisini seçeceğimi soruyorlardı. Şimdi ikisini birden seçtiğimi söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

  1. 30.06.2020
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