Muhammed Salah'tan Liverpool taraftarına övgü!
İngiltere Premier Lig'de lig bitmeden şampiyonluğunu ilan eden Liverpool'un süper yıldızı Muhammed Salah, 30 yıl sonra gelen lig şampiyonluğunu taraftarın desteği sayesinde kazandıklarını söyledi.
Muhammed Salah, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, şampiyonluğu kelimelerle tarif edemeyeceğini belirterek, "Herkes için özellikle de taraftarlar için inanılmaz bir duygu. Onların desteği olmadan yapamazdık. Oyuncular gibi onlar da büyük bir iş başardılar." ifadelerini kullandı.
Liverpool'a geldiği zaman hem Premier Lig'i hem de Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı hedeflediğini kaydeden 28 yaşındaki Mısırlı oyuncu, "Bana birini seçmem gerekirse hangisini seçeceğimi soruyorlardı. Şimdi ikisini birden seçtiğimi söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.
- 30.06.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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