Arsenal-Leicester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Arsenal, evinde Leicester City'i ağırlıyor. Futbolseverler maçın yayın saati ve kanalını da merak ediyor ve araştırıyor. Peki, Arsenal-Leicester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Leicester City ile Arsenal kozlarını paylaşacak. Leicester City, Arsenal ile oynadığı son dört lig maçının üçünü kazandı. Son 3 maçı gol yemeden kazanan Arsenal'de, Bernd Leno, Calum Chambers, Pablo Marí ve Gabriel Martinelli maçta forma giyemeyecek. Leicester City'de ise Ricardo Pereira maçta forma giyemeyecek. Çağlar Söyüncü'nün de 11'de başlaması bekleniyor.
ARSENAL-LEICESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Arsenal Leicester City maçı bu akşam saat 22:15'te başlayacak. Mücadele S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.
- 07.07.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Arsenal-Leicester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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