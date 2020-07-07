Arsenal-Leicester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
07 Temmuz 2020, Salı
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Arsenal-Leicester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'in 34. haftasında , evinde 'i ağırlıyor. Futbolseverler maçın yayın saati ve kanalını da merak ediyor ve araştırıyor. Peki, Arsenal-Leicester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'in 34. haftasında ile kozlarını paylaşacak. Leicester City, Arsenal ile oynadığı son dört lig maçının üçünü kazandı. Son 3 maçı gol yemeden kazanan Arsenal'de, Bernd Leno, Calum Chambers, Pablo Marí ve Gabriel Martinelli maçta forma giyemeyecek. Leicester City'de ise Ricardo Pereira maçta forma giyemeyecek. Çağlar Söyüncü'nün de 11'de başlaması bekleniyor.

ARSENAL-LEICESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Arsenal Leicester City maçı bu akşam saat 22:15'te başlayacak. Mücadele S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.

  1. 07.07.2020
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