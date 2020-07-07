Watford-Norwich City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Watford, sahasında Norwich City'i konuk edecek. Maç öncesinde müsabakanın yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Watford-Norwich City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede Watford, sahasında son sırada yer alan Norwich City'i konuk edecek. Watford'da Gerard Deulofeu, Daryl Janmaat ve Isaac Success bu akşam sahadaki yerini alamayacak. Norwich City'de Sam Byram, Grant Hanley, Christoph Zimmermann ve Moritz Leitner takımlarını yalnız bırakacak.
WATFORD-NORWICH CITY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Watford-Norwich City maçı bu akşam saat 20:00'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.
- 07.07.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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