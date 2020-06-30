Brighton & Have Albion 0-3 Manchester United | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 32. hatasında Brighton & Have Albion ile Manchester United karşı karşıya geldi.

The American Express Community Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 16. dakikasında Manchester United, Greenwood ile 1-0 öne geçti.

Dakikalar 29'u gösterirken United, Bruno Fernandes ile farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

50. dakikada tekrar sahneye çıkan Fernandes, maçın skorunu belirleyen golü kaydetti: 3-0

Bu skorun ardından Manchester United puanını 52'ye yükseltirken, Brighton 33 puanda kaldı.