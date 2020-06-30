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30 Haziran 2020, Salı
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Haberler İngiltere Premier Lig United deplasmanda şov yaptı!

& 0-3 | MAÇ SONUCU

Brighton & Have Albion 0-3 Manchester United | MAÇ SONUCU

'in 32. haftasında , 'nda konuk olduğu & 'ı 3-0 mağlup etti.

'in 32. hatasında & ile karşı karşıya geldi.

'nda oynanan karşılaşmanın 16. dakikasında Manchester United, Greenwood ile 1-0 öne geçti.

Dakikalar 29'u gösterirken United, Bruno Fernandes ile farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

50. dakikada tekrar sahneye çıkan Fernandes, maçın skorunu belirleyen golü kaydetti: 3-0

Bu skorun ardından Manchester United puanını 52'ye yükseltirken, Brighton 33 puanda kaldı.

  1. 30.06.2020
  2. Güncelleme: 01.07.2020 00:20
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