Brighton & Have Albion 0-3 Manchester United | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Manchester United, The American Express Community Stadyumu'nda konuk olduğu Brighton & Have Albion'ı 3-0 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'in 32. hatasında Brighton & Have Albion ile Manchester United karşı karşıya geldi.
The American Express Community Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 16. dakikasında Manchester United, Greenwood ile 1-0 öne geçti.
Dakikalar 29'u gösterirken United, Bruno Fernandes ile farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
50. dakikada tekrar sahneye çıkan Fernandes, maçın skorunu belirleyen golü kaydetti: 3-0
Bu skorun ardından Manchester United puanını 52'ye yükseltirken, Brighton 33 puanda kaldı.
- 30.06.2020
- Güncelleme: 01.07.2020 00:20
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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