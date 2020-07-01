West Ham United 3-2 Chelsea | MAÇ SONUCU

Premier Lig'in 32'inci haftasında Chelsea deplasmanda West Ham United ile karşı karşıya geldi.

5 golün atıldığı karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-2'lik skorla kazandı. West Ham United'a galibiyeti getiren goller Tomas Soucek, Michail Antonio ve Andriy Yarmolenko'dan geldi. Maviler'in 2 golünde ise Willian'ın imzası vardı.

CHELSEA YARA ALDI

54 puanla ligin 4'üncü sırasında yer alan Chelsea Şampiyonlar Ligi bileti almak için Manchester United ve Wolverhampton ile kıyasıya yarış içerisinde... Bu mağlubiyet ile rakiplerinin kazandığı haftada Chelsea büyük bir yara aldı. Mavilerin en yakın iki takipçisinin de 52 puanı bulunuyor.

WEST HAM UNITED'TAN KRİTİK GALİBİYET

Kümede kalma mücalesi veren West Ham United ise aldığı kritik galibiyet ile düşme hayyından biraz da olsa uzaklaştı. Ligin 16'ıncı sırasına yükselen David Moyes'in öğrencilerinin 30 puanı bulunuyor.