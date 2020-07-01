West Ham United 3-2 Chelsea | MAÇ SONUCU
Premier Lig'in 32'inci haftası nefes kesen bir maça sahne oldu. West Ham United ile Chelsea London Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2'lik galibiyetle kazandı. Bu sonuçla West Ham United puanını 30'a çıkardı ve düşme hattından biraz da olsa uzaklaştı. Manchester United ile Şampiyonlar Ligi bileti almak için mücadele veren Chelsea ise 54 puanda kaldı.
Premier Lig'in 32'inci haftasında Chelsea deplasmanda West Ham United ile karşı karşıya geldi.
5 golün atıldığı karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-2'lik skorla kazandı. West Ham United'a galibiyeti getiren goller Tomas Soucek, Michail Antonio ve Andriy Yarmolenko'dan geldi. Maviler'in 2 golünde ise Willian'ın imzası vardı.
CHELSEA YARA ALDI
54 puanla ligin 4'üncü sırasında yer alan Chelsea Şampiyonlar Ligi bileti almak için Manchester United ve Wolverhampton ile kıyasıya yarış içerisinde... Bu mağlubiyet ile rakiplerinin kazandığı haftada Chelsea büyük bir yara aldı. Mavilerin en yakın iki takipçisinin de 52 puanı bulunuyor.
WEST HAM UNITED'TAN KRİTİK GALİBİYET
Kümede kalma mücalesi veren West Ham United ise aldığı kritik galibiyet ile düşme hayyından biraz da olsa uzaklaştı. Ligin 16'ıncı sırasına yükselen David Moyes'in öğrencilerinin 30 puanı bulunuyor.
- 01.07.2020
- Güncelleme: 02.07.2020 00:18
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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