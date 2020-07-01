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01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler İngiltere Premier Lig West Ham nefes aldı Chelsea'de hesaplar karıştı

3-2 | MAÇ SONUCU

West Ham United 3-2 Chelsea | MAÇ SONUCU

'in 32'inci haftası nefes kesen bir maça sahne oldu. ile London Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2'lik galibiyetle kazandı. Bu sonuçla puanını 30'a çıkardı ve düşme hattından biraz da olsa uzaklaştı. ile bileti almak için mücadele veren ise 54 puanda kaldı.

'in 32'inci haftasında deplasmanda ile karşı karşıya geldi.

5 golün atıldığı karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-2'lik skorla kazandı. 'a galibiyeti getiren goller Tomas Soucek, Michail Antonio ve Andriy Yarmolenko'dan geldi. Maviler'in 2 golünde ise Willian'ın imzası vardı.

CHELSEA YARA ALDI

54 puanla ligin 4'üncü sırasında yer alan bileti almak için ve Wolverhampton ile kıyasıya yarış içerisinde... Bu mağlubiyet ile rakiplerinin kazandığı haftada Chelsea büyük bir yara aldı. Mavilerin en yakın iki takipçisinin de 52 puanı bulunuyor.

WEST HAM UNITED'TAN KRİTİK GALİBİYET

Kümede kalma mücalesi veren West Ham United ise aldığı kritik galibiyet ile düşme hayyından biraz da olsa uzaklaştı. Ligin 16'ıncı sırasına yükselen 'in öğrencilerinin 30 puanı bulunuyor.

  1. 01.07.2020
  2. Güncelleme: 02.07.2020 00:18
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