Klopp: Her şeyi kazanmalıyız

Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp, şampiyonluğu garantiledikten sonra da kazanabilecekleri her şeyi kazanmak istediklerini söyledi. Futbolu çok özlediğini aktaran Klopp, "Şampiyonluğa çok yakın olduğumuzu biliyoruz, ancak henüz garantilemedik. Alabileceğimiz 27 puan daha var ve biz hepsini kazanmayı deneyeceğiz. İki üç maç kazanıp şampiyon olduktan sonra durmak istemiyoruz." ifadelerini kullandı. 17 Haziran'da yeniden başlayacak lig öncesi en yakın takipçisi Manchester City'nin 25 puan önünde bulunan Liverpool, 30 yıllık şampiyonluk hasretini sonlandırmaya çok yaklaştı.