Klopp: Her şeyi kazanmalıyız - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
03 Haziran 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İngiltere Premier Lig Klopp: Her şeyi kazanmalıyız

Klopp: Her şeyi kazanmalıyız

Klopp: Her şeyi kazanmalıyız

, şampiyonluğu garantiledikten sonra da kazanabilecekleri her şeyi kazanmak istediklerini söyledi.

Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp, şampiyonluğu garantiledikten sonra da kazanabilecekleri her şeyi kazanmak istediklerini söyledi. çok özlediğini aktaran Klopp, "Şampiyonluğa çok yakın olduğumuzu biliyoruz, ancak henüz garantilemedik. Alabileceğimiz 27 puan daha var ve biz hepsini kazanmayı deneyeceğiz. İki üç maç kazanıp şampiyon olduktan sonra durmak istemiyoruz." ifadelerini kullandı. 17 Haziran'da yeniden başlayacak lig öncesi en yakın takipçisi 'nin 25 puan önünde bulunan Liverpool, 30 yıllık şampiyonluk hasretini sonlandırmaya çok yaklaştı.

  1. 3.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Klopp: Her şeyi kazanmalıyız haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA