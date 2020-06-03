Klopp: Her şeyi kazanmalıyız
Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp, şampiyonluğu garantiledikten sonra da kazanabilecekleri her şeyi kazanmak istediklerini söyledi.
Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp, şampiyonluğu garantiledikten sonra da kazanabilecekleri her şeyi kazanmak istediklerini söyledi. Futbolu çok özlediğini aktaran Klopp, "Şampiyonluğa çok yakın olduğumuzu biliyoruz, ancak henüz garantilemedik. Alabileceğimiz 27 puan daha var ve biz hepsini kazanmayı deneyeceğiz. İki üç maç kazanıp şampiyon olduktan sonra durmak istemiyoruz." ifadelerini kullandı. 17 Haziran'da yeniden başlayacak lig öncesi en yakın takipçisi Manchester City'nin 25 puan önünde bulunan Liverpool, 30 yıllık şampiyonluk hasretini sonlandırmaya çok yaklaştı.
- 3.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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